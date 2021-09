மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற போலீஸ்காரர், தடுப்பில் மோதி விழுந்து பலி + "||" + A policeman on a motorcycle crashed into a barricade and died

மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற போலீஸ்காரர், தடுப்பில் மோதி விழுந்து பலி