மாவட்ட செய்திகள்

வள்ளலாரில் ஆக்கிரமிப்பு வீடுகளில் குடிநீர், மின் இணைப்பை துண்டிக்க நடவடிக்கை + "||" + Action to disconnect drinking water and electricity supply in occupied houses

வள்ளலாரில் ஆக்கிரமிப்பு வீடுகளில் குடிநீர், மின் இணைப்பை துண்டிக்க நடவடிக்கை