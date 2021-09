மாவட்ட செய்திகள்

பாலாற்றில் மாட்டு வண்டிகள் மூலம் மணல் அள்ள குவாரி அமைக்க வேண்டும் + "||" + Sand quarry should be set up by cattle carts

பாலாற்றில் மாட்டு வண்டிகள் மூலம் மணல் அள்ள குவாரி அமைக்க வேண்டும்