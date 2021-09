மாவட்ட செய்திகள்

கீரமங்கலம் பகுதியில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள தயக்கம் காட்டும் பொதுமக்கள்பரிசு அறிவித்து ஊக்கப்படுத்தும் ஊராட்சி + "||" + The general public is reluctant to get the corona vaccine

