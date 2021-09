மாவட்ட செய்திகள்

லாரி கவிழ்ந்து மின் கம்பங்கள் சாய்ந்தது; புது மாப்பிள்ளை படுகாயம் + "||" + The truck overturned and the electric poles tilted; New Groom Injury

லாரி கவிழ்ந்து மின் கம்பங்கள் சாய்ந்தது; புது மாப்பிள்ளை படுகாயம்