மாவட்ட செய்திகள்

தவறாக பேசியதால் வாலிபரை வெட்டிக்கொன்று உடலை கடலில் வீசிய நண்பர் + "||" + The friend who cut the wall and threw the body into the sea because he spoke badly

தவறாக பேசியதால் வாலிபரை வெட்டிக்கொன்று உடலை கடலில் வீசிய நண்பர்