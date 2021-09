மாவட்ட செய்திகள்

கோவிலில் வெள்ளி சிலை, தங்கத்தாலி திருட்டு + "||" + Silver idol in the temple, theft of gold

