மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்கள் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுள்ளார்களாகலெக்டர் ஸ்ரீதர் வீடு வீடாக சென்று ஆய்வு + "||" + Have the public been vaccinated against corona Collector Sreedhar went house to house and inspected

