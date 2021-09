மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில்மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்களுக்கு மணல் குவாரி அமைக்க கோரி சி.ஐ.டி.யு.வினர் போராட்டம் + "||" + CITU activists protest against the construction of a sand quarry for cattle cart workers

மாவட்டத்தில்மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்களுக்கு மணல் குவாரி அமைக்க கோரி சி.ஐ.டி.யு.வினர் போராட்டம்