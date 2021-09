மாவட்ட செய்திகள்

தியாகதுருகம் அருகே இருதரப்பினரிடையே பயங்கர மோதல் பஸ் கண்ணாடி உடைப்பு + "||" + Near Sacrifice Terrible collision between the two sides broke the bus glass

தியாகதுருகம் அருகே இருதரப்பினரிடையே பயங்கர மோதல் பஸ் கண்ணாடி உடைப்பு