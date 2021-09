மாவட்ட செய்திகள்

புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன்கோவில் முன்பு ஏராளமான பக்தர்கள் குவிந்தனர் + "||" + A large number of devotees had gathered at Mariammanko in Punnainallur earlier

