மாவட்ட செய்திகள்

விலக்கு பெற சட்டசபையில் இன்று தீர்மானம்:நீட் தேர்வுக்கு பயந்து மாணவர்கள்உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள வேண்டாம்அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டி + "||" + Students scared of NEET exam Do not take life Interview with Minister Ma Subramanian

விலக்கு பெற சட்டசபையில் இன்று தீர்மானம்:நீட் தேர்வுக்கு பயந்து மாணவர்கள்உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள வேண்டாம்அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டி