மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் 28 மையங்களில் நீட் தேர்வை 14 ஆயிரத்து 474 பேர் எழுதினர்- 593 பேர் வரவில்லை + "||" + 14, 474 persons wrote the NEET exam in 28 centers in Salem district

