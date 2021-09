மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் மெகா முகாம் 1,209 மையங்களில் நடந்தது: 1 லட்சத்து 11 ஆயிரம் பேர் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தினர் + "||" + The mega camp took place in 1,209 centers across the district: 1 lakh 11 thousand people were vaccinated against corona

மாவட்டம் முழுவதும் மெகா முகாம் 1,209 மையங்களில் நடந்தது: 1 லட்சத்து 11 ஆயிரம் பேர் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தினர்