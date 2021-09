மாவட்ட செய்திகள்

உத்தமபாளையம் போலீஸ் துணை சூப்பிரண்டு பணியிடத்துக்குமுதன்முறையாக பெண் ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி நியமனம் + "||" + Uthamapalaiyam Police Deputy Superintendent of Police For the first time female IPS Officer appointment

உத்தமபாளையம் போலீஸ் துணை சூப்பிரண்டு பணியிடத்துக்குமுதன்முறையாக பெண் ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி நியமனம்