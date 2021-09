மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் சோதனை சாவடி அமைத்து 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்க வேண்டும்.கலெக்டர் அமர் குஷ்வாஹா உத்தரவு + "||" + The checkpoint should be set up and monitored 24 hours a day

