மாவட்ட செய்திகள்

சாலையில் நடந்து சென்ற கல்லூரி மாணவரை வெட்டுவதற்காக விரட்டிய கும்பல் கைது + "||" + Arrested by gang who chased a college student who was walking down the road

சாலையில் நடந்து சென்ற கல்லூரி மாணவரை வெட்டுவதற்காக விரட்டிய கும்பல் கைது