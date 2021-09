மாவட்ட செய்திகள்

சூளைமேட்டில் பரிதாபம் தண்ணீர் தொட்டியில் இறங்கிய 2 தொழிலாளிகள் மூச்சுத்திணறி சாவு + "||" + 2 workers suffocated to death after descending into a pitiful water tank at Choolaimedu

சூளைமேட்டில் பரிதாபம் தண்ணீர் தொட்டியில் இறங்கிய 2 தொழிலாளிகள் மூச்சுத்திணறி சாவு