திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 30 நாட்களில் 1121 இடங்களில் பண்ணைக்குட்டைகள் அமைத்து உலக சாதனை செய்யப்பட்டு உள்ளது. 4 உலக சாதனை அங்கீகார நிறுவனங்கள் மூலம் கலெக்டர் முருகேஷ், கூடுதல் கலெக்டர் பிரதாப்பிடம் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது + "||" + World record for setting up farms at 1,121 locations in 30 days

