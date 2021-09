மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளியில் அதிக கட்டணம் கேட்பதாக புகார்; முதன்மை கல்வி அலுவலர் நேரில் ஆஜராக தேனி கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The Principal Education Officer must be present in court by order

