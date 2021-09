மாவட்ட செய்திகள்

தென்பெண்ணை ஆற்றில் ஆள்துளை கிணறு அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு + "||" + Public protest against construction of bore well in Tenpennai river near Bahour

தென்பெண்ணை ஆற்றில் ஆள்துளை கிணறு அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு