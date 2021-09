மாவட்ட செய்திகள்

4 வயது குழந்தைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில்முதியவருக்கு 6 ஆண்டு சிறை தண்டனைபுதுக்கோட்டை மகிளா கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + The elderly man was sentenced to 6 years in prison

4 வயது குழந்தைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில்முதியவருக்கு 6 ஆண்டு சிறை தண்டனைபுதுக்கோட்டை மகிளா கோர்ட்டு தீர்ப்பு