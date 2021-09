மாவட்ட செய்திகள்

ஊரப்பாக்கம் அருகே, நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவி தீக்குளிப்பு - உடல் கருகிய நிலையில் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி + "||" + Near Urapakkam, the student who wrote the NEED exam was admitted to the hospital in a charred condition

ஊரப்பாக்கம் அருகே, நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவி தீக்குளிப்பு - உடல் கருகிய நிலையில் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி