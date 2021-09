வேட்பாளர்கள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையை கடைபிடிக்க வேண்டும். கலெக்டர் அமர்குஷ்வாஹா பேச்சு

மாவட்ட செய்திகள்

வேட்பாளர்கள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையை கடைபிடிக்க வேண்டும். கலெக்டர் அமர்குஷ்வாஹா பேச்சு + "||" + Candidates must adhere to the corona prevention measure

வேட்பாளர்கள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையை கடைபிடிக்க வேண்டும். கலெக்டர் அமர்குஷ்வாஹா பேச்சு