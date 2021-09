மாவட்ட செய்திகள்

பணிகள் நிறைவடைந்ததால் தாம்பரம்-செங்கல்பட்டு இடையே 3-வது ரெயில் பாதையில் சோதனை ஓட்டம் + "||" + Test run on 3rd Rail Line between Tambaram-Chengalpattu as works are completed

பணிகள் நிறைவடைந்ததால் தாம்பரம்-செங்கல்பட்டு இடையே 3-வது ரெயில் பாதையில் சோதனை ஓட்டம்