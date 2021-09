மாவட்ட செய்திகள்

பவானி அருகே ஆற்றில் மூழ்கி எலக்ட்ரீசியன் பலி- மகன்களுக்கு நீச்சல் கற்றுக்கொடுக்க முயன்றபோது பரிதாபம் + "||" + Drowned in the river and died

பவானி அருகே ஆற்றில் மூழ்கி எலக்ட்ரீசியன் பலி- மகன்களுக்கு நீச்சல் கற்றுக்கொடுக்க முயன்றபோது பரிதாபம்