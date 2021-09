மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் இன்னும் 3 மாதத்திற்குள் அனைவருக்கும் ஆயுஷ்மான் சுகாதார அட்டை - மந்திரி சுதாகர் பேட்டி + "||" + Ayushman health card for everyone in Karnataka

கர்நாடகத்தில் இன்னும் 3 மாதத்திற்குள் அனைவருக்கும் ஆயுஷ்மான் சுகாதார அட்டை - மந்திரி சுதாகர் பேட்டி