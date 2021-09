மாவட்ட செய்திகள்

மண், நீர்வளம் பாதுகாப்பு ஆராச்சி மையம் சார்பில் மரம் வளர்ப்பு குறித்து பிரசார கூட்டம் + "||" + Campaign meeting on tree cultivation on behalf of the Soil and Water Conservation Research Center

