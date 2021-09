மாவட்ட செய்திகள்

ஏரிகளில் கூடுதலாக நீர் இருப்பு உள்ளதால் சென்னையில் தினசரி குடிநீர் வினியோகம் 975 மில்லியன் லிட்டராக அதிகரிப்பு + "||" + Daily supply of drinking water in Chennai has been increased to 975 million liters due to excess water availability in the lakes

ஏரிகளில் கூடுதலாக நீர் இருப்பு உள்ளதால் சென்னையில் தினசரி குடிநீர் வினியோகம் 975 மில்லியன் லிட்டராக அதிகரிப்பு