மாவட்ட செய்திகள்

டாஸ்மாக் அருகே பெட்டிக்கடைகளில் மது அருந்த அனுமதித்தால் கடும் நடவடிக்கை டாஸ்மாக் மேலாளர் அய்யப்பன் எச்சரிக்கை + "||" + strict action if allowed to drink alcohol in box stores near tasmac, thoothukudi tasmac manager iyyappan warns

டாஸ்மாக் அருகே பெட்டிக்கடைகளில் மது அருந்த அனுமதித்தால் கடும் நடவடிக்கை டாஸ்மாக் மேலாளர் அய்யப்பன் எச்சரிக்கை