மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் வாறுகால்கள் தூர்வாரும் பணியை அமைச்சர் கீதாஜீவன் தொடங்கி வைத்தார். + "||" + minister geetha jeevan started the work of weeding the ducks in thoothukudi

