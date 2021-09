மாவட்ட செய்திகள்

தேனி கனிம வள அதிகாரி அலுவலகத்தில்அரசு முத்திரையை இடைத்தரகர்கள் பயன்படுத்தியதால் வாக்குவாதம்வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலானதால் பரபரப்பு + "||" + Theni Mineral Resources Officers Office Controversy over the use of government seals by intermediaries The video went viral on social media

