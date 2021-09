மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் குட்டையில் மீன்கள் செத்து துர்நாற்றம் வீசுவதால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + in thoothukudi people are suffering because of the stench of dead fish in the pound

தூத்துக்குடியில் குட்டையில் மீன்கள் செத்து துர்நாற்றம் வீசுவதால் பொதுமக்கள் அவதி