மாவட்ட செய்திகள்

நிலக்கோட்டை அருகே விவசாயியிடம் லஞ்சம் வாங்கிய நில அளவையருக்கு 2 ஆண்டு சிறை + "||" + 2 years imprisonment for land surveyor who took bribe

நிலக்கோட்டை அருகே விவசாயியிடம் லஞ்சம் வாங்கிய நில அளவையருக்கு 2 ஆண்டு சிறை