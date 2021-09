மாவட்ட செய்திகள்

முகவரி கேட்பது போல் நடித்து நகை பறித்த 2 பேர் சிக்கினர் + "||" + 2 people who pretended to ask for the address and stole the jewelery were caught

முகவரி கேட்பது போல் நடித்து நகை பறித்த 2 பேர் சிக்கினர்