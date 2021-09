மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலை புறக்கணிக்கப் போவதாக கிராமமக்கள் அறிவிப்பால் பரபரப்பு + "||" + Villagers have announced that they will boycott the election near Kadayanallur.

தேர்தலை புறக்கணிக்கப் போவதாக கிராமமக்கள் அறிவிப்பால் பரபரப்பு