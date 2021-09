மாவட்ட செய்திகள்

3 புதிய வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெறக்கோரி கீழையூர் ஒன்றியத்தில் 4 இடங்களில் 27-ந்தேதி சாலை மறியல் + "||" + 27-day road blockade at 4 places in Lower Yur Union demanding withdrawal of 3 new agricultural laws

