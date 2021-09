மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் அருகே வீட்டில் பதுக்கிய 11 ஆயிரம் மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்; முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் உள்பட 6 பேர் கைது + "||" + 11 thousand bottles of liquor confiscated from the house

திண்டுக்கல் அருகே வீட்டில் பதுக்கிய 11 ஆயிரம் மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்; முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் உள்பட 6 பேர் கைது