மாவட்ட செய்திகள்

வால்பாறையில் ரேஷன் கடைகளுக்கு கட்டிடம் இல்லாததால் பொது இடங்களில் வைத்து பொருட்கள் வழங்கும் அவலம் + "||" + It is a pity that there is no building for ration shops in Valparai and supplies are kept in public places

வால்பாறையில் ரேஷன் கடைகளுக்கு கட்டிடம் இல்லாததால் பொது இடங்களில் வைத்து பொருட்கள் வழங்கும் அவலம்