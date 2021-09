மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக அரசுக்கு ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் விதிப்பு + "||" + Penalty imposed on the Government of Karnataka

கர்நாடக அரசுக்கு ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் விதிப்பு