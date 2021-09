மாவட்ட செய்திகள்

ATM Police arrested a teenager who pretended to help the elderly at the center and swindled money

ஏ.டி.எம். மையத்தில் முதியவர்களுக்கு உதவுவது போல் நடித்து பணமோசடி செய்த வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்