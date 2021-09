மாவட்ட செய்திகள்

யானைகள் நடமாட்டம் காரணமாககொடைக்கானல் வனப்பகுதியில் உள்ள சுற்றுலா இடங்களுக்கு செல்ல தடை + "||" + Due to the migration of elephants Tourist places in and around Kodaikanal is ban

