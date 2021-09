மாவட்ட செய்திகள்

தொப்பம்பட்டியில் இருந்து 22 டன் தேங்காய் அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி + "||" + 22 tons of coconut exported to the America

தொப்பம்பட்டியில் இருந்து 22 டன் தேங்காய் அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி