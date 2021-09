மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 3ம் கட்ட முகாமில் 45 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு + "||" + The target is to vaccinate 45,000 people

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 3ம் கட்ட முகாமில் 45 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு