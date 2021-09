மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே நாளில் 34 ரவுடிகள் கைது; ஆயுதங்கள் பறிமுதல் + "||" + 34 rowdies arrested in one day; Seizure of weapons

ஒரே நாளில் 34 ரவுடிகள் கைது; ஆயுதங்கள் பறிமுதல்