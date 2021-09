மாவட்ட செய்திகள்

குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி விவசாயிகள் தர்ணா - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு + "||" + Request cancellation of grievance meeting Farmers Dharna - Excitement at the Collector Office

குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி விவசாயிகள் தர்ணா - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு