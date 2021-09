மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலை அ.தி.மு.க. அரசு நடத்தாததால் ரூ.2,500 கோடி நிறுத்தம் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் குற்றச்சாட்டு + "||" + AIADMK to contest local elections Minister MRK Panneerselvam has accused the government of withholding Rs 2500 crore

உள்ளாட்சி தேர்தலை அ.தி.மு.க. அரசு நடத்தாததால் ரூ.2,500 கோடி நிறுத்தம் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் குற்றச்சாட்டு