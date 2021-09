மாவட்ட செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டி ஒன்றியத்தில் ஏனாதிமேல்பாக்கம் ஊராட்சியில் மட்டும் இடைத்தேர்தல் + "||" + By-election only in Enadimelpakkam panchayat in Gummidipoondi union

கும்மிடிப்பூண்டி ஒன்றியத்தில் ஏனாதிமேல்பாக்கம் ஊராட்சியில் மட்டும் இடைத்தேர்தல்