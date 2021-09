மாவட்ட செய்திகள்

தலைவர் பதவி ஆதிதிராவிடர்களுக்கு ஒதுக்கியதை கண்டித்து உறுவையாறு கிராம மக்கள் சாலைமறியல் + "||" + The head of the local election, incumbent councilor assigned to the Adi-Dravida roadblock to protest the uruvaiyaru villagers were involved in the fight

தலைவர் பதவி ஆதிதிராவிடர்களுக்கு ஒதுக்கியதை கண்டித்து உறுவையாறு கிராம மக்கள் சாலைமறியல்