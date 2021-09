மாவட்ட செய்திகள்

2 சிறுநீரகமும் செயலிழப்பு: சேலம் சிறுமியின் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மு.க.ஸ்டாலின் உதவி-தைரியமாக இருக்குமாறு செல்போனில் ஆறுதல் + "||" + MK Stalin's help for the medical treatment of the Salem girl

2 சிறுநீரகமும் செயலிழப்பு: சேலம் சிறுமியின் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மு.க.ஸ்டாலின் உதவி-தைரியமாக இருக்குமாறு செல்போனில் ஆறுதல்